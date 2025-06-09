Хинштейн сообщил о пострадавших во время атаки ВСУ на дом культуры в Рыльске

Хинштейн: в результате атаки ВСУ на дом культуры в Рыльске пострадало 6 человек

В результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

У здания повреждены крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты, огонь локализуют.

По предварительным данным, в результате атаки не удалось спасти 64-летнего мужчину. Еще пятеро получили ранения — среди них главный инженер и два сторожа центра, у которых диагностированы осколочные ранения, ушибы и переломы. Две женщины получили контузию. Все пострадавшие доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о последствиях уточняется. По словам Хинштейна, ситуация находится под его личным контролем, а семьям пострадавших окажут всю необходимую помощь.

На прошлой неделе украинские войска также атаковали Рыльск снарядами HIMARS. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ целенаправленно ударили минимум двумя снарядами по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург.

Ранее СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области.