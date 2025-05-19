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В России нашли уязвимости у трофейного танка Leopard

«Ростех»: у изученного танка Leopard 2A6 нашли уязвимости в защите
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Mindaugas Kulbis/AP

Эксперты из госкорпорации «Ростех» проанализировали трофейный немецкий танк Leopard 2 и обнаружили уязвимости в его защите. Об этом рассказали в Telegram-канале госкорпорации.

Leopard 2A6 получили для изучения его технических характеристик. Во время анализа выяснилось, что слабые места связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой танка. По мнению экспертов, машина может быть неустойчивой к атакам с разных направлений, особенно со стороны дронов с кумулятивными боевыми частями и современных противотанковых ракет.

Как отмечают в «Ростехе», защита Leopard 2 разрабатывалась с учетом угроз, характерных для прошлых десятилетий, и теперь не вполне соответствует требованиям современной войны. Также в корпорации подчеркнули, что у киевского режима на вооружении находятся и более устаревшие версии Leopard 1, которые уже значительно утратили свою эффективность.

В то же время, по оценке «Ростеха», российские танки — Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М — лучше приспособлены к текущим условиям боя. Они оснащены усиленной защитой со всех сторон, включая элементы противодействия дронам и противотанковым средствам, такими как решетки и динамическая броня.

Ранее Путин заявил об ассоциациях из-за танков производства Германии на Украине.

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