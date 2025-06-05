Российские бойцы показали боевое отделение подбитого танка Leopard

Российские десантники продемонстрировали подбитый в Курской области танк Leopard. Запись была опубликована РИА Новости.

На видео можно увидеть детали танка как снаружи, так и изнутри. В одном из фрагментов показано боевое отделение с различными приборами.

По информации агентства, танк был поражен FPV-беспилотником, в результате чего была повреждена гидравлическая система, что сделало боевую машину непригодной для дальнейших действий. Это произошло после того, как танк атаковал российские позиции.

19 мая специалисты из госкорпорации «Ростех» провели исследование трофейного немецкого танка Leopard 2 и выявили уязвимости в его бронезащите. Они отметили, что слабые стороны связаны как с толщиной, так и с материалами брони, а также с внутренним устройством танка. Эксперты пришли к выводу, что данная техника может оказаться уязвимой к атакам с различных направлений, особенно от дронов, оснащенных кумулятивными боевыми частями, и современных противотанковых ракет.

Ранее военный эксперт развенчал миф о комфортабельности немецких танков Leopard 2.