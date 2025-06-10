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В Ленинградской области отразили атаку украинских дронов

Дрозденко заявил об отражении атаки беспилотников на Ленинградскую область
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие отбили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он выразил благодарность бойцам 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудникам дежурных служб.

«Воздушная опасность в регионе снята», — добавил Дрозденко.

Рано утром 10 июня губернатор Ленинградской области заявил, что в регионе был объявлен режим воздушной опасности. В тот момент в российском субъекте начали отражать атаку украинских БПЛА, поэтому в нескольких районах ввели ограничения на работу мобильной связи и интернета.

Позже системы ПВО сбили один беспилотник над Тосненским районом. Как рассказал Дрозденко, никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Впоследствии еще два дрона перехватили в Ломоносовском и Гатчинском районах. Никакой информации о пострадавших не поступало.

По данным Минобороны РФ, в период с 21:50 мск 9 июня по 5:50 мск 10 июня в регионах страны уничтожили 102 украинских беспилотника. Два из них ликвидировали в Ленинградской области.

Ранее украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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