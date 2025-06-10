В Ленобласти отражают атаку беспилотников

В Ленинградской области отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В Ленобласти объявлен режим воздушной опасности, идет отражение атаки БПЛА», — написал глава региона.

Дрозденко добавил, что в ряде районов Ленобласти были введены ограничения работы мобильной связи и интернета.

По данным главы региона, в настоящее время системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник. Дрон был уничтожен над Тосненским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, отметил Дрозденко.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Татарстан с помощью беспилотных летательных аппаратов «Лютый». По словам местных жителей, в разных частях Нижнекамска раздалось минимум три взрыва.

Ранее в Воронежской области сбили несколько беспилотников.