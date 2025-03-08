Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области

В Киришском районе Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез — прим. ред.) в Киришском районе», — написал чиновник.

По его словам, силами противовоздушной обороны один беспилотник удалось сбить на подлете к предприятию, другой — уничтожить над территорией КИНЕФа.

Дрозденко уточнил, что при падении обломков беспилотников повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, «последствия ликвидированы».

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали несколько взрывов в районе завода КИНЕФ около шести утра.

КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез») — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Утром 8 марта Росавиация сообщала о приостановке полетов в петербургском аэропорту «Пулково» в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Ограничения уже отменены.

Ранее в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников.