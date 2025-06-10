Над Ленинградской областью уничтожен украинский беспилотник

Дрозденко: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ленобласти над Тосненским районом

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Тосненским районом Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что в ряде районов Ленинградской области ограничены мобильная связь и интернет, идет отражение атаки БПЛА.

«Силами ПВО один беспилотник уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет», — пояснил глава региона.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над регионом за ночь сбили четыре украинских беспилотника.

Беспилотники были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. На места падения обломков выехали оперативные группы. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.

Также сообщалось, что над Нижнекамском и Елабугой в Татарстане были сбиты украинские дроны «Бобер» и «Лютый».

Ранее украинские беспилотники атаковали два транспортных средства в Курской области.