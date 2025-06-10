Пленный ВСУ рассказал, что их заставляли расстреливать раненых бойцов ВС РФ

Пленный украинский боец Вячеслав Кутятин рассказал РИА Новости, что командование ВСУ отдавало приказы расстреливать раненых российских военных.

«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить, забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке», — поделился военнопленный.

Он добавил, что украинские бойцы не стали этого делать и отпустили российского солдата.

По словам Кутятина, этот случай был не единичным, руководство несколько раз приказывало расстреливать пленных.

До этого пленный украинский боец рассказал, что «радиоигра» российских военных вынудила их сдаться в плен.

По словам Кутятина, российские солдаты по ошибке попали в окоп к украинским военным.

Также ТАСС сообщал, что сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Бровко отказался принять участие в обмене, так как боится снова оказаться на передовой.

Ранее пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и вместо этого попросил гражданство РФ.