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Пленный военнослужащий ВСУ отказался возвращаться на Украину из РФ

Пленный боец ВСУ не захотел участвовать в обмене и попросил гражданство РФ
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный украинский боец Георгий Каракулин отказался от обмена и выразил желание получить гражданство РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с интервью мужчины.

Как рассказал военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), он родился в мае 1979 года. С 2014 года Каракулин регулярно приезжал в Россию на заработки. Кроме того, его тетя проживает на территории Московской области.

По словам мужчины, он подвергся насильственной мобилизации — сотрудники военного комиссариата задержали его на улице. Впоследствии украинца отправили на фронт в составе 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, и в ходе боевых действий на Сумском направлении он попал в плен к российским войскам.

«Отказываюсь от обмена, хочу остаться в РФ до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — сказал Каракулин.

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», как договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Из украинского плена вернулись 880 российских военнослужащих и 120 мирных жителей. РФ также передала Украине 120 гражданских лиц и 880 солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Московскую область прибыл самолет с освобожденными российскими бойцами.

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