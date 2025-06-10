Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться в плен

Украинский военнослужащий Вячеслав Кутятин рассказал РИА Новости, что «радиоигра» российских военных вынудила их сдаться в плен.

По словам Кутятина, российские солдаты по ошибке попали в окоп к украинским военным. Через какое-то время в окопе оказался еще один российский боец с позывным «Лис». Украинские военные забрали у него рацию, какого-либо оружия или брони у «Лиса» с собой не было.

«После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать <...> мы решили, что мы сдадимся в плен и вывели в целости и сохранности всех трех военнослужащих вместе с собой», — поделился украинский военнопленный.

До этого ТАСС сообщало, что сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Бровко отказался принять участие в обмене, так как боится снова оказаться на передовой.

Ранее пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и вместо этого попросил гражданство РФ.