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В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне тревоги и работы сил ПВО
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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы, передает ТАСС.

В Киевской городской военной администрации перед этим объявили воздушную тревогу из-за угрозы налета ударных беспилотников. Жителей столицы попросили незамедлительно спрятаться в ближайших укрытиях и оставаться там, пока тревога не будет отменена.

Позднее в Telegram-канале властей появился пост о том, что в городе работает система ПВО (противовоздушной обороны).

«На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается», — говорится в последней публикации.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в качестве возмездия за атаку на аэродромы стратегической авиации. По словам одного из источников, ответ «будет включать различные виды воздушных ударов, включая ракеты и беспилотники».

Ранее Зеленский предрек Украине большие потери.

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