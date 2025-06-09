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В Киеве произошли новые взрывы

В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги.
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей СМИ не приводит.

Поздно вечером 8 июня в Киевской городской военной администрации объявили воздушную тревогу из-за угрозы налета ударных беспилотников. Жителей столицы Украины призвали незамедлительно спрятаться в ближайших укрытиях и оставаться там, пока тревога не будет отменена.

В Telegram-канале властей появился пост о том, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне вечером Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины.

Ранее сообщалось, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней.

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