«Военный обозреватель» заявил о 100 летящих на Украину БПЛА «Герань-2»

Не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины, утверждает Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО») без указания на источник информации.

До этого «Страна.ua» написала, что российские военные готовят массированные ракетные удары по территории республики с применением стратегических бомбардировщиков. По данным издания, атака возможна в ближайшие часы, а ее целями могут стать энергообъекты Киева, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан «внимательнее относиться к воздушным тревогам на этой неделе», что интерпретируется как косвенное подтверждение угрозы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.