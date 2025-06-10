Очевидцы заявили о попытке ВСУ атаковать Татарстан дронами «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Татарстан с помощью беспилотных летательных аппаратов «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, в разных частях Нижнекамска раздалось минимум три взрыва. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что украинские беспилотники летели в сторону Елабуги.

Официальной информации на момент публикации материала нет.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО сбили несколько беспилотников над рядом муниципалитетов Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Ранее жители сообщили о взрывах над Брянском.