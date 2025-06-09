Жители сообщили о взрывах над Брянском

Над территорией Брянска прогремело около восьми взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в небе над городом были видны яркие вспышки и дым. По предварительной информации, Брянск попытались атаковать украинские беспилотники, в результате чего сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Глава области призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности и не приближаться к опасным предметам.

Утром 9 июня Богомаз сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. В результате атак никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.