В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«На территории Краснодарского края объявлен сигнал «Ракетная опасность»», — говорится в оповещении.

Ведомство призвало граждан укрыться в помещении без стекол, в углублении или за бетонной конструкцией.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность. Сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района в 12:40 мск. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

В мае в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период длился 2,5 часа.

Ранее ВСУ ударили снарядами HIMARS по дому культуры в Курской области.