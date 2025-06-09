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В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

МЧС РФ: в Краснодарском крае объявили ракетную опасность
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Антон Вергун/РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«На территории Краснодарского края объявлен сигнал «Ракетная опасность»», — говорится в оповещении.

Ведомство призвало граждан укрыться в помещении без стекол, в углублении или за бетонной конструкцией.

8 июня на территории Черноморского побережья в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность. Сигнал получили жители Сочи, Новороссийска, а также Темрюкского района в 12:40 мск. В МЧС предупредили россиян об угрозе падения ракет.

В мае в Курской области включали оповещающую о ракетной опасности сирену семь раз за сутки. Согласно публикациям оперштаба, самый продолжительный период длился 2,5 часа.

Ранее ВСУ ударили снарядами HIMARS по дому культуры в Курской области.

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