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ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в Курской области

SHOT: ВСУ ударили снарядами HIMARS по дому культуры в Рыльске Курской области

Украинские войска ударили снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по дому культуры в Рыльске Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, трое мирных жителей оказались ранены, еще один не выжил.

Как пишет SHOT, всего около 11:00 мск 9 июня произошло четыре прилета по Рыльску. В результате атаки загорелся культурно-досуговый центр имени Гранина.

5 июня украинские войска также атаковали Рыльск снарядами HIMARS. По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили минимум двумя снарядами по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург.

Утром 9 июня Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили в Курской и Нижегородской областях — 13. В Чувашии уничтожили два дрона.

Ранее СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области.

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