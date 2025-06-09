На Украине заявили о подготовке к обмену телами с Россией

Украина напряженно работает над подготовкой к обмену телами с Россией по формуле «6000 на 6000». Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении «на щите» более 6000 военных», — сказано в сообщении МО Украины.

С чем был связан отказ украинской стороны от выполнения договоренностей по обмену телами ранее, глава ведомства не уточнил.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.

Позже начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, то тела украинских военных заберут на следующей неделе.

Ранее экс-нардеп дал совет украинцам, которые ищут погибших солдат ВСУ.