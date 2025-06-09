Экс-нардеп дал совет украинцам, которые ищут погибших солдат ВСУ

Владимир Зеленский не собирается способствовать возвращению тел бойцов ВСУ, потому что «это ему не очень-то и нужно», считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, если бы это были дети чиновников или миллиардеров, то Зеленский поспособствовал бы обмену.

«Отказавшись от обмена, о котором украинская и российская стороны договорились на Стамбульской встрече 3 июня, киевские власти показали не только свою низкую нравственность, но и то, что они не следуют договоренностям, как это делает Россия», — сказал «Газете.Ru» бывший нардеп.

В данном случае украинцам не стоит сидеть сложа руки и ждать милости властей, считает Олейник.

«Все те украинцы, которые сегодня ищут своих родных и близких, должны действовать самостоятельно. Они могут оказывать давление на Киев и обратиться в международные инстанции, в суды, генеральную прокуратуру. По сути, отказ от обмена телами можно расценивать как глумление над телом умершего по 279 статье уголовного кодекса Украины. Если власть бездействует, то необходимо проявлять более активную гражданскую позицию», — заключил Олейник.

7 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Позже начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, то тела украинских военных заберут на следующей неделе.

Ранее депутат Рады обратился к украинцам после отказа Зеленского забирать тела солдат ВСУ.