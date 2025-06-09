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Эксперт назвал ключевые задачи Стратегии развития ВМФ до 2050 года

Военэксперт Дандыкин: беспилотные системы станут частью Стратегии развития ВМФ
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Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года, утвержденную главой государства Владимиром Путиным.

Специалист подчеркнул, что Россия — великая морская держава, и для ее защиты нужен современный и мощный флот. По его словам, необходимо прописать, какие именно суда нужны ВМФ. Особое внимание, вероятно, будет уделяться развитию беспилотных систем — надводных, подводных и воздушных, предположил он.

«Учитываться будет и их применение, и отражение вражеских беспилотников. Носителями этих беспилотных систем окажутся и надводные, и авианесущие корабли», — сказал Дандыкин.

Развиваться, по его словам, должна и морская авиация. Речь может пойти о создании новых летательных аппаратов с учетом вызовов.

9 июня помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Путин утвердил итоговую редакцию Стратегии развития ВМФ России на период до 2050 года.

По его словам, решение о подготовке документа было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. Минобороны разработало проект, а затем он был доработан с участием Морской коллегии и других федеральных ведомств.

Ранее на Западе испугались новой российской подлодки.

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