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Военкор заявил о боях в районе села в Курской области

WarGonzo: бои в районе Теткино Курской области продолжаются
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В окрестностях населенного пункта Теткино под Курском идут бои. Об этом заявил российский Telegram-канал WarGonzo.

«Сумское направление. Продолжаются бои в районе Теткино», — пишет канал.

По его сведениям, украинские войска пытаются полностью отрезать находящийся в этом районе гарнизон ВС РФ от снабжения, при этом российские военные продолжают отражать накаты ВСУ, несмотря на серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, пишет WarGonzo, украинская армия продолжает наносить удары по тыловым районам, разрушая гражданскую инфраструктуру.

8 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что несколько районов региона остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины по подстанции.

На прошлой неделе «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с телами военных ВСУ у Теткино.

Ранее сообщалось о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.

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