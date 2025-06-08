Несколько районов Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ

Хинштейн: Рыльский, Глушковский и Кореневский районы обесточены после удара ВСУ

Несколько районов Курской области остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вражеский удар пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский район, частично Глушковский и Кореневский — муниципалитеты также запитаны от этой подстанции», — написал он.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкоры рассказали о «бойне» с участием крымского десанта в Курской области.