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Песков заявил, что российское присутствие в Африке развивается по нарастающей

Песков: Россия продолжит укреплять сотрудничество с Африкой
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Maxim Shemetov/Reuters

Россия планирует и дальше развивать партнерские отношения с африканскими странами, в том числе в области обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, Африка остается важным направлением внешней политики России и сотрудничество будет продолжено на различных уровнях — от экономики до безопасности.

«Это сотрудничество распространяется и на такие чувствительные сферы, как оборона и безопасность. В этом плане Россия также продолжает взаимодействие с африканскими странами», — заключил он.

В конце мая руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и далее будет оказывать содействие африканским странам в обеспечении безопасности. По его словам, Москва будет помогать заинтересованным африканским государствам в укреплении их обороноспособности и противодействии терроризму, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

До этого глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Москва рассчитывает на расширение присутствия африканских средств массовой информации в РФ.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.

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