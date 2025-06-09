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В Британии заявили, что РФ нанесла Украине стратегический удар, зайдя в новый регион

The Times: заход ВС РФ в Днепропетровскую область стал ударом для Украины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска зашли на территорию Днепропетровской области Украины впервые с начала военной операции, что стало символическим и стратегическим ударом для Киева. Об этом пишет британская газета The Times.

»Москва заявляет, что впервые с 2022 года продвигается в сторону Днепропетровской области, в то время как российские военные также приближаются к северо-восточному городу Сумы», — говорится в материале.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая.

Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области.

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