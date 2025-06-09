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Стало известно о ежедневных попытках ВСУ прорвать границу в Азовском море

Патрушев: ВСУ ежедневно пытаются прорвать границу в Азово-Черноморском бассейне
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Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Украинские войска регулярно пытаются пересечь границу РФ в районах Черного и Азовского морей, сообщил в интервью aif.ru помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Попытки нарушить морскую границу Российской Федерации в Азово-Черноморском бассейне предпринимаются бандформированиями Украины практически ежедневно», — рассказал помощник главы государства.

По его словам, недруги России также пытаются «прощупывать» границу в Тихом океане, Балтийском море, в Арктическом регионе. Он добавил, что морские угрозы, вероятно, со временем будут только усиливаться.

22 мая премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне ряда инцидентов с российскими кораблями заявил, что Балтийское море в будущем может стать местом «перманентного противостояния».

До этого военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее политолог заявил о формировании НАТО «сплошной линии агрессии» против России.

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