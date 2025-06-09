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В Шебекино дрон атаковал автобусы

В Шебекино беспилотник атаковал автобусы, никто не пострадал
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Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Беспилотник атаковал пассажирские автобусы в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород — молния».

Канал опубликовал фотографии, на которых запечатлены три автобуса с разбитыми стеклами.

По его данным, никто не пострадал.

Официальных комментариев властей пока нет.

До этого глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на территории АО «ВНИИР». По его информации, никто не пострадал. Еще два БПЛА упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, добавил он.

Утром Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 9 июня уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. Один из них был сбит в Белгородской области. Больше всего уничтожили в Курской и Нижегородской областях — 13 дронов.

Ранее в Воронежской области упавший БПЛА повредил газопровод.

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