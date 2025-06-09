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Дроны типа «Лютый», атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита

SHOT: беспилотники, атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Чувашию, несли на себе по 5 кг пластита. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дроны типа «Лютый» вылетали из Днепропетровской и Полтавской областей Украины, где находится центр запуска и управления беспилотниками украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Утром 9 июня глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на территории АО «ВНИИР». Для обеспечения безопасности сотрудников было решено приостановить производство. По его информации, никто не пострадал. Еще два БПЛА упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, добавил Николаев.

Также Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 9 июня уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. По его данным, больше всего беспилотников сбили в Курской и Нижегородской областях — 13. В Чувашии уничтожили два дрона.

Ранее на видео попал момент взрыва в Чувашии при атаке беспилотников.

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