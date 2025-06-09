На видео попал момент взрыва в Чувашии при атаке беспилотников

Мощный взрыв произошел в Чувашской Республике на фоне атаки украинских беспилотников. Видеозапись взрыва опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах виден густой черный дым и пламя, за которым следует мощный звук взрыва. Где снято видео, не уточняется.

Глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали на территории АО «ВНИИР». Для обеспечения безопасности сотрудников было решено приостановить производство. По его информации, никто не пострадал.

Еще два БПЛА упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, добавил он.

Утром Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 9 июня уничтожили и перехватили 49 беспилотников самолетного типа. По его данным, больше всего беспилотников сбили в Курской и Нижегородской областях — 13. В Чувашии уничтожили два дрона.

Ранее в Воронежской области упавший БПЛА повредил газопровод.