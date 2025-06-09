Польша поднимала авиацию из-за активности России на Украине

Польские военные поднимали в воздух истребители якобы на фоне активности российской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил страны.

Авиацию подняли по стандартным протоколам реагирования — как уточняется, для обеспечения безопасности. Однако спустя несколько часов командование заявило, что угроза возможных ракетных ударов снизилась, и воздушная тревога была отменена. Истребители вернулись на аэродромы.

Подобный инцидент уже происходил в конце мая, когда польские ВВС также приводились в готовность на фоне сообщений о действиях российской авиации.

На прошлой неделе истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Агентство DPA подчеркнуло, что два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге на севере страны.

В ФРГ утверждали, что российский самолет Ил-20 двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь.

Ранее стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии.