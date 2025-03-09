Стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии

ВХ: бизнес-джет США Learjet C-21A второй день летает между Жешувом и Рамштайном

В течение двух дней бизнес-джет Learjet C-21A военно-воздушных сил (ВВС) США активно перемещается между польским Жешувом и американской авиабазой «Рамштайн» в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает издание АиФ.

По данным канала, перевозка военных грузов с помощью самолетов маловероятна, однако авторы канала не исключили возможности экстренной эвакуации. В публикации говорится, что бизнес-джет чаще всего используют для транспортировки высокопоставленных должностных лиц, а также для небольших групп военных и ограниченных грузов.

Авторы публикации предположили, что частые полеты над территориями могут свидетельствовать о срочных перемещениях высокопоставленных лиц или о необходимости неотложной эвакуации.

До этого стало известно, что бомбардировщики США B-52 впервые сбросили бомбы JDAM на полигон Роваярви в Лапландии. По данным ВС Финляндии, лайнеры действовали в сопровождении истребителей ВВС США F/A-18 Hornet и сбрасывали управляемые бомбы JDAM по наводке финской армии.

Ранее в Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбу на деревню.