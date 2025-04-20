Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали о вылетах истребителей в Польше для сопровождения самолетов РФ

Польша дважды за неделю поднимала истребители для сопровождения самолетов России
close
Global Look Press

Британские истребители дважды за эту неделю поднимались в воздух с базы ВВС «Мальборк» на севере Польши для сопровождения российской авиации, заявили в минобороны Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый вылет произошел во вторник, 15 апреля. Командование направило два истребителя британских ВВС Eurofighter Typhoon для слежения за российским самолетом Ил-20 над Балтийским морем.

Еще два истребителя были подняты в воздух в четверг, 17 апреля. Тогда «неизвестный самолет покинул воздушное пространство Калининградской области и был близок к воздушному пространству НАТО», говорится в публикации.

6 апреля сообщалось, что командование Вооруженных сил Польши подняло авиацию в небо из-за якобы активности российской стороны на Украине.

В публикации говорилось, что командиры приняли решение о приведении в действие «всех имеющихся в его распоряжении сил и средств» из-за якобы «активной операции России на территории Украины». Помимо этого, военнослужащие привели наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Ранее в Польше заявили, что плана о прекращении боевых действий на Украине не существует.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами