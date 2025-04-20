В Британии рассказали о вылетах истребителей в Польше для сопровождения самолетов РФ

Британские истребители дважды за эту неделю поднимались в воздух с базы ВВС «Мальборк» на севере Польши для сопровождения российской авиации, заявили в минобороны Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый вылет произошел во вторник, 15 апреля. Командование направило два истребителя британских ВВС Eurofighter Typhoon для слежения за российским самолетом Ил-20 над Балтийским морем.

Еще два истребителя были подняты в воздух в четверг, 17 апреля. Тогда «неизвестный самолет покинул воздушное пространство Калининградской области и был близок к воздушному пространству НАТО», говорится в публикации.

6 апреля сообщалось, что командование Вооруженных сил Польши подняло авиацию в небо из-за якобы активности российской стороны на Украине.

В публикации говорилось, что командиры приняли решение о приведении в действие «всех имеющихся в его распоряжении сил и средств» из-за якобы «активной операции России на территории Украины». Помимо этого, военнослужащие привели наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в состояние повышенной готовности.

Ранее в Польше заявили, что плана о прекращении боевых действий на Украине не существует.