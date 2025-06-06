Стало известно, из-за чего были подняты в небо самолеты ВВС Германии

DPA: самолеты ВВС ФРГ были подняты в небо из-за российского Ил-20 над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20 в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя Вооруженных сил ФРГ.

Агентство подчеркивает, что два истребителя Eurofighter вылетели с авиабазы в Лаге на севере Германии. В ФРГ утверждают, что российский самолет Ил-20 двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь.

В публикации отмечается, что Берлин уже в шестой раз в 2025 году поднимает в небо истребители по тревоге в связи с появлением российских самолетов.

В марте официальный представитель немецкого министерства обороны Натали Йеннинг заявила, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтийским морем.

До этого газета Bild сообщила, что истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за появления российского самолета Ил-20М к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Авторы добавили, что воздушное судно якобы не выходило на радиосвязь и двигалось с выключенными транспондерами.

Ранее стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии.