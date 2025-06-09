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Российские военные сорвали ВСУ подвоз боеприпасов на передовую

Разведчики «Запада» пресекли снабжение ВСУ на передовой в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Разведчики группировки войск «Запад» пресекли переброску личного состава и снабжение боеприпасами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«С помощью беспилотников было установлено минное заграждение на полевой дороге, которую использовали боевики ВСУ. При попытке ротации груженая машина противника подорвалась», — пояснили в ведомстве.

Минирование проведено силами танкового соединения с применением БПЛА. Уничтожены транспортное средство, военнослужащие и боекомплект. Операция сорвала плановую замену подразделений ВСУ.

8 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие берут в окружение группировку Вооруженных сил Украины в населенном пункте Радьковка Харьковской области.

Как отметил российский философ Александр Дугин, с Россией опять начнут считаться лишь после освобождения Харькова и Сум, а по-настоящему — после взятия Киева.

Ранее на Западе предрекли Киеву капитуляцию из-за нового наступления России.

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