Военный эксперт сообщил об окружении ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие берут в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Радьковка Харьковской области. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.

«Наши парни занимаются окружением всей той группировки противника, которая засела в Радьковке и ее окрестностях», — сказал он.

Численность группировки вражеских войск эксперт не уточнил.

Российские войска продолжают наступать в Харьковской области. Марочко сообщал, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что не дает ВСУ восстановить утраченные позиции.

До этого Марочко рассказал, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю.

Военный паблик Deep State писал, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.

Ранее сообщалось, что российским военным осталось продвинуться 20 км до Сум.