На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе предрекли Киеву капитуляцию из-за нового наступления России

Дэвис: Киев может капитулировать из-за наступления РФ в Днепропетровской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

После начала нового наступления в Днепропетровской области Киев рискует не только потерять контроль над этим регионом, но и оставить без защиты соседние области, заявил в интервью на YouTube-канале Deep Dive отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис.

«Главный вопрос — что будет дальше. Украинская сторона может фактически потерять все. Возможно, речь идет не только о территориях до реки Днепр, хотя это, похоже, одна из ключевых целей российского наступления. Но и соседние регионы тоже под угрозой», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что новое наступление России может подтолкнуть украинские силы к поиску компромиссов или даже к капитуляции.

«Также поступает все больше сообщений о том, что украинские военные отказываются участвовать в боевых действиях, бегут из армии, а уровень дезертирства растет и достигает значительных масштабов», — добавил Дэвис.

По его мнению, ослабление украинской армии значительно облегчит российское наступление и повысит вероятность его успеха.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами