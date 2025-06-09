На Западе предрекли Киеву капитуляцию из-за нового наступления России

После начала нового наступления в Днепропетровской области Киев рискует не только потерять контроль над этим регионом, но и оставить без защиты соседние области, заявил в интервью на YouTube-канале Deep Dive отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис.

«Главный вопрос — что будет дальше. Украинская сторона может фактически потерять все. Возможно, речь идет не только о территориях до реки Днепр, хотя это, похоже, одна из ключевых целей российского наступления. Но и соседние регионы тоже под угрозой», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что новое наступление России может подтолкнуть украинские силы к поиску компромиссов или даже к капитуляции.

«Также поступает все больше сообщений о том, что украинские военные отказываются участвовать в боевых действиях, бегут из армии, а уровень дезертирства растет и достигает значительных масштабов», — добавил Дэвис.

По его мнению, ослабление украинской армии значительно облегчит российское наступление и повысит вероятность его успеха.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов.