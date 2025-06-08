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США ждут «многоцелевого» удара по Украине от ВС РФ

Reuters: Россия в течение нескольких дней нанесет многоцелевой удар по Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в качестве возмездия за атаку на аэродромы стратегической авиации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По мнению собеседников, Россия еще не реализовала «угрозу» по поводу ответного удара за атаку на аэродромы стратегической авиации. По словам одного из источников, ответ «будет включать различные виды воздушных ударов, включая ракеты и беспилотники».

По мнению другого чиновника, говорившего с Reuters, атака Москвы будет «асимметричной».

«Западный дипломатический источник сообщил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится, нанеся удары по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал», — говорится в тексте.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Каллас поприветствовала атаки Украины на российские аэродромы.

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