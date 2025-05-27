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Военкоры рассказали о «бойне» с участием крымского десанта у российской границы

РВ: крымский десант устроил бойню в Курской области, отражая атаки ВСУ
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Иван Родионов/РИА «Новости»

Крымские десантники нанесли значительный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) под населенным пунктом Теткино в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойня у Теткино <...> Гвардейцы-десантники <...> продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области, и отгоняя врага от границы вглубь своей территории», — пишут военкоры.

По словам авторов публикации, в ожесточенных боях участвуют военные из 56-го полка воздушно-десантных войск (ВДВ). Они отражают атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов и других средств.

В начале мая советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что подразделения Вооруженных сил России успешно отбивают атаки украинской армии в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области.

Позднее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что ресурсы ВСУ для атак на Курскую область постепенно подходят к концу.

Он отметил, что у армии Украины осталось не так много людей. Несмотря на это, Киев не оставляет попыток вторжения в российский регион и отправляет к границе с Курской областью военных, которые были бы полезнее на других участках фронта.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.

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