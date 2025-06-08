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Журналистам показали тела погибших солдат ВСУ

Рефрижератор с телами погибших солдат ВСУ открыли для журналистов

Рефрижератор с телами погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли для журналистов и представителей иностранных СМИ. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что тела украинских солдат упакованы в пакеты.

До этого военный корреспондент RT Александр Симонов описал обстановку на месте передачи тел солдат Вооруженных сил Украины.

8 июня иностранные журналисты приехали в Брянскую область, где стоят фуры с рефрижераторами с телами солдат ВСУ. На месте заметили представителей СМИ из Франции, Германии, Италии, Голландии, а также арабских стран и государств Латинской Америки.

7 июня помощник президента РФ Владимир Мединский пригласил иностранных журналистов приехать на место обмена телами военнослужащих, чтобы лично убедиться в том, что представителей Киева там нет.

При этом Мединский подчеркнул, что делегация РФ на месте и готова к обмену, о котором договорились делегации во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее стало известно о возможном переносе передачи тел бойцов ВСУ Украине.

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