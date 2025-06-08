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Российские военные уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра»

ВС РФ уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра» в Заре в ДНР
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Stringer/Reuters

ВС РФ уничтожили десять пунктов управления «птиц Мадьяра» при освобождении Зари в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — рассказал участник СВО.

Штурм Зари велся при поддержке артиллерии 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск и танков, работавших с закрытых огневых позиций.

Командир «птиц Мадьяра» Роберт Бровди был назначен командующим сил беспилотных систем ВСУ.

В апреле сообщалось, что под Красноармейск на помощь ВСУ перебросили «Птиц Мадьяра».

Военный добавил, что БПЛА противника являются основной проблемой для продвижения российских войск вперед в этом районе.

В середине апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций. По его словам, противник здесь старается как можно дольше удержать продвижение российских бойцов.

Ранее армия РФ под Красноармейском уничтожила ПВД элитного подразделения ВСУ.

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