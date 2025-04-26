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Под Красноармейском уничтожен пункт дислокации элитного подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра»

ТАСС: армия РФ под Красноармейском уничтожила ПВД элитного подразделения ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные под Красноармейском (украинское название — Покровск) уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Красноармейском [направлении] был нанесен удар по ПВД противника. Там располагались «птичники» — «Мадьяры». ПВД уничтожен», — рассказали агентству силовики.

Они уточнили, что в результате этого удара был уничтожен личный состав противника, а также много специального оборудования и взрывчатки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно об ударе российских военных по базе медицинского батальона «Госпитальеры» в Павлограде в Днепропетровской области Украины. По словам его основательницы Яны Зинкевич, в результате атаки были уничтожены имущество и техника, которые находились на объекте. Зинкевич посетовала, что Вооруженные силы (ВС) России попали «в самое сердце» базы, перечеркнув десять лет работы тысячи людей.

Ранее подполье сообщило об уничтожении значительной части мощностей химзавода в Павлограде.

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