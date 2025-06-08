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Стало известно, во что ВСУ превратили церкви во время оккупации Курской области

Юрист Копыл: все церкви в Курской области использовались ВСУ как военные объекты
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Все церкви в Курской области во время оккупации использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) как военные объекты. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель правозащитного проекта «Верум» Иван Копыл.

«Абсолютно все церкви использовались в качестве военных объектов, что не приветствуется международным гуманитарным правом», — сказал Копыл.

Правозащитник отметил, что необходимость защищать культурные ценности государством-оккупантом закреплена в Гаагской конвенции 1954 года. Исходя из этого, ВСУ должны были избегать размещения не только внутри церквей, но и поблизости с ними, подчеркнул эксперт.

26 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу и проявленный героизм.

Во время оккупации Курской области украинские военные использовали храмы не только как укрытия или огневые позиции, но и как ночлег. В частности, временным местом жительства для ВСУ стал храм Иоанна Предтечи в селе Махновка Суджанского района.

По словам местной жительницы, украинцы использовали церковный ковер как постель, а в алтарной части курили, распивали алкоголь и даже справляли нужду внутри храма.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты во время оккупации Суджи не пускали мирных жителей в Троицкий храм для молитвы.

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