Очевидцы сообщили, что ВСУ не пускали жителей Суджи в храмы

Украинские солдаты во время оккупации Суджи не пускали мирных жителей в Троицкий храм для молитвы. Об этом рассказала РИА Новости жительница города.

«В храме Троицком... Там были украинские солдаты, они нас не запустили туда. Я хотела зайти, просто поставить свечки, помолиться... Они не пустили меня в храм», — рассказала она.

Правозащитник Иван Копыл также сообщил изданию, что ВСУ размещали личный состав в храмах, поэтому не пускали внутрь местных жителей.

В апреле жительница освобожденной Суджи Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

Позже следствие вычислило участника атак на мирных жителей города Суджи в Курской области — младшего лейтенанта Романа Бойко, командовавшего взводом аэроразведки и корректировки БПЛА.

Ранее житель Суджи рассказал, что спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ.