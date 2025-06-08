Жительница Курской области сообщила о надругательстве ВСУ над храмом во время оккупации

В селе Махновка Суджанского района Курской области украинские военные заняли храм Иоанна Предтечи и устроили в нем ночлег. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Ирина.

На видеозаписи, снятой корреспондентом агентства, видно, что церковный ковер использовали как постель в алтарной части. Сама женщина утверждает, что военнослужащие спали прямо в алтаре, курили, распивали алкоголь и даже справляли нужду внутри церкви.

Ирина призналась, что видеть такое было невыносимо — храм, по ее словам, стал местом издевательства, а происходящее вызывало у нее боль и отчаяние.

До этого россиянка рассказала, что украинские солдаты во время оккупации Суджи не пускали мирных жителей в Троицкий храм для молитвы. Правозащитник Иван Копыл также сообщил изданию, что ВСУ размещали личный состав в храмах, поэтому не пускали внутрь местных жителей.

В апреле жительница освобожденной Суджи Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

Ранее житель Суджи рассказал, что спасло ему жизнь во время оккупации ВСУ.