Силы ПВО РФ за полчаса сбили три дрона в трех регионах

МО: силы ПВО РФ сбили три дрона в Подмосковье, Белгородской и Брянской областях

Силы противовоздушной обороны РФ за полчаса сбили три дрона в Подмосковье, Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Беспилотники самолетного типа были сбиты в промежуток между 09:05 и 09:30. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму. Также в эту ночь девять часов действовал режим воздушной опасности в Липецкой области.

В результате падения беспилотника в Новомосковске Тульской области произошло возгорание на заводе «Азот». Пожар уже потушен, однако в результате инцидента пострадали два человека. Жизни раненых ничего не угрожает.

Ранее российский ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам.