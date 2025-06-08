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В трех российских регионах утром сбили по беспилотнику

Минобороны: три дрона уничтожены на Белгородской, Брянской и Тульской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны утром 8 июня сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской и Тульской областями. Уточняется, что дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ над восемью регионами РФ. Беспилотники были обнаружены в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Кроме того, украинцы атаковали Тульскую, Орловскую и Курскую область. Несколько БПЛА перехватили в Московской регионе и над Крымом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее сообщалось, что российский охотник за дронами самолетного типа теперь может работать в любых условиях.

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