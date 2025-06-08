На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто расстояние от линии фронта до Константиновки в ДНР

Марочко: ВС РФ осталось 6,5 км до Константиновки в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ осталось пройти 6,5 км до Константиновки в ДНР. Об этом рассказал ТАСС бывший полковник народной милиции ДНР Андрей Марочко.

Константиновка является одним из контролируемых украинской стороной промышленных центров в ДНР. До начала военных действий город являлся седьмым по площади и численности населения в ДНР.

Также Марочко рассказал, что армия РФ выбивает засевших в укрепрайонах у Григоровки ДНР солдат ВСУ. Марочко подчеркнул, что давление на позиции противника у Григоровки со стороны сил РФ не ослабевает.

До этого Марочко сообщил, что подразделения ВСУ на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции.

Он также заявил, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Он отметил, что добиться этого удалось в результате методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее Марочко рассказал, что удары ВС РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у российской границы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами