ВС РФ осталось пройти 6,5 км до Константиновки в ДНР. Об этом рассказал ТАСС бывший полковник народной милиции ДНР Андрей Марочко.

Константиновка является одним из контролируемых украинской стороной промышленных центров в ДНР. До начала военных действий город являлся седьмым по площади и численности населения в ДНР.

Также Марочко рассказал, что армия РФ выбивает засевших в укрепрайонах у Григоровки ДНР солдат ВСУ. Марочко подчеркнул, что давление на позиции противника у Григоровки со стороны сил РФ не ослабевает.

До этого Марочко сообщил, что подразделения ВСУ на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции.

Он также заявил, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Он отметил, что добиться этого удалось в результате методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее Марочко рассказал, что удары ВС РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у российской границы.