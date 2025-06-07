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Военный эксперт рассказал о ситуации на границе России и Украины

Марочко: удары ВС РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у российской границы
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Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска своими ударами «серьезно утихомирили пыл» Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать у государственной границы России в районе Журавлевки Белгородской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие довольно-таки серьезно утихомирили пыл украинских боевиков», — сказал эксперт.

По словам Марочко, по ВСУ был нанесен ряд огневых поражений, и теперь украинским военным «отбили желание» атаковать на этом участке фронта.

До этого Марочко отметил, что темпы российского наступления в Сумской области впечатляют.

Военный эксперт также сообщил, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что мешает украинским вооружённым силам восстановить утраченные позиции.

Российские войска вошли на территорию Сумской области после того, как из соседней Курской области были выбиты последние подразделения ВСУ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».

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