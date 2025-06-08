Российские бойцы выбивают Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайонов у Григоровки у ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Григоровка: наши военнослужащие сейчас занимаются тем, что выбивают с укрепрайонов украинских боевиков, которые засели севернее и западнее населенного пункта», — сказал он.

Марочко также отметил, что давление на позиции противника у Григоровки со стороны сил РФ не ослабевает.

До этого Марочко сообщил, что подразделения ВСУ на ряде участков фронта у населенных пунктов Каменка и Строевка Харьковской области бросили свои позиции.

Он также заявил, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Он отметил, что добиться этого удалось в результате методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области.