В Воронежской области отменили опасность атаки дронов

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«‎Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — сказано в сообщении.

Об опасности Гусев предупреждал около 3:00 мск и просил жителей региона сохранять спокойствие.

«‎Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области или от МЧС России», — писал глава региона.

До этого в Липецкой области отменили режим воздушной опасности спустя девять часов. Желтый уровень опасности в регионе действовал с 22:21 7 июня по 7:19 8 июня.

3 июня в Липецкой области сообщали об атаках дронов и взрывах в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка.

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму.

Ранее сообщалось, что охотник за дронами самолетного типа теперь может работать в любых условиях.