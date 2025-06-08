Еще один направлявшийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Собянин: уничтожен третий беспилотник, летевший на Москву

Российские силы ПВО сбили третий беспилотник, летевший к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

За полчаса до этого сообщения он сообщил о другом сбитом беспилотнике. В 3:50 мэр Москвы сообщал об одном уничтоженном беспилотнике, летевшем на столицу.

Информации о повреждениях в результате вражеской атаки на данный момент не поступало.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском.

Ранее Гладков сообщил о пострадавших при атаке дрона в Белгородской области.